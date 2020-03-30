Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357

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|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Шлифмашина угловая
|Мощность
|1700 Вт
|Тормоз двигателя
|да
|Диаметр диска
|125 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22 мм
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Макс. частота вращения диска
|10500 об/мин
|Блокировка кнопки включения
|да
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Пылесборник
|нет
|Питание
|от сети
|Защита от перегрузок
|есть
|В кейсе
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Длина, см
|34.5
|Ширина, см
|9.5
|Высота, см
|12
|Вес, кг
|2.41
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30.03.2020
Мощность, регулировка оборотов, стабильность мощности на низких оборотах, отсутствие вибрации, регулируемый без отвертки защитный кожух, быстрозажимная гайка крепления диска, длинный сетевой шнур, наличие защиты от заклинивания диска.
Недостатки:
Если только цена, но качество дешевым не бывает!
Комментарий:
Очень рекомендую, в работе очень приятный инструмент!