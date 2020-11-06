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Фен Scarlett SC-HD70T28 1200Вт фиолетовый/черный

Артикул: 221908
Фен Scarlett SC-HD70T28 1200Вт фиолетовый/черный
860 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221908
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,45
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияскладная ручка, петля для подвешивания, защита шнура от перекручивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева1
Мощность1200
Функцииавтоматическое отключение при перегреве
Удобный и стильный фен со складной ручкой с высокой для дорожного фена мощностью. Насадка концентратор обеспечит естественную укладку в любых условиях. Незаменим в любых поездках и путешествиях!


Теги товара: Дорожные фены.


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Самовывоз невозможен
Фен Scarlett SC-HD70T28 1200Вт фиолетовый/черный - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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