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Бинокль Bresser Pirsch 10x26

Артикул: 221476
  • Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 1
  • Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 2
  • Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 3
  • Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 4
Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 1
Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 2
Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 3
Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - фото 4
16 189 руб. 
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+ 534 КэтКоинов
Артикул: 221476
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараБинокли
Увеличение10х
Диаметр объектива26 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл/ пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр270
Бинокль Bresser Pirsch 10x26 – это премиум-бинокль для наблюдений в дневное время. Благодаря небольшим размерам и малому весу он идеально подходит для путешественников и туристов, а герметичная конструкция позволяет использовать его вблизи воды. Бинокль не боится дождя, снега, экстремальных температур, поэтому вы сможете взять его в горы, на морскую прогулку, в поход или на пикник. Bresser Pirsch 10x26 – удобный и надежный оптический прибор для обзорных наблюдений в городе или на природе.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Pirsch 10x26 - купить по цене 16189 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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