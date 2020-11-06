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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж

Артикул: 221378
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  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 4
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 3
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - фото 4
4 930 руб. 
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+ 210 КэтКоинов
Артикул: 221378
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение20х
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр750
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR создан для изучения сильно удаленных объектов. Он дает 20-кратное увеличение и передает четкую картинку в высоком разрешении по всему полю зрения. Светосильная оптика с просветленными линзами позволяет не прерывать наблюдений даже в пасмурную погоду или в сумерках. Яркость изображения будет достаточной и при слабом освещении. Veber Classic БПЦ 20x50 – отличный выбор для ландшафтных наблюдений, изучения дикой природы, охоты и рыбалки.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4930 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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