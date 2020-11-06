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Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25”

Артикул: 221318
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 1
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 2
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 3
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 4
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 5
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 6
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 7
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 1
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 2
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 3
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 4
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 5
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 6
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 7
3 579 руб. 
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+ 155 КэтКоинов
Артикул: 221318
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендSky-Watcher
Тип товараЗеркало диагональное
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25 – полезное дополнение для телескопов-рефракторов и катадиоптриков любых производителей. Зеркало позволяет получить неперевернутое изображение в окуляре. Кроме того, оно отклоняет световой поток под прямым углом – это дает возможность смотреть в телескоп из наиболее удобного положения. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Диагональное зеркало вставляется в фокусировочный узел, а затем в него устанавливается окуляр. Диагональное зеркало комплектуется двумя защитными крышками.


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Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 1,25” - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3579 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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