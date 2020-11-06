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Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий

Артикул: 221315
Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий
13 474 руб. 
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+ 243 КэтКоинов
Артикул: 221315
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSEGATOYS
Тип товараПланетарий
Особенностистильный дизайн. Регулируемый угол наклона проекции. Мощный светодиод. Настраиваемый таймер автоотключения. Яркая проекция без искажений по краям картинки
С домашним планетарием HomeStar Classic от компании SEGATOYS вы сможете любоваться прекрасным звездным небом, не выходя из дома. Планетарий создает потрясающе четкую и яркую проекцию 60 000 звезд – в сотни раз больше, чем можно увидеть в городе невооруженным глазом. Кроме того, HomeStarClassic имитирует суточное вращение и эффект падающих звезд, что делает проекцию ночного неба удивительно реалистичной. Объектив планетария собран из 6 оптических элементов высочайшего качества. В конструкции используются линзы Френеля – это позволяет значительно снизить вес прибора. Наклон объектива можно регулировать. В комплект входят диски со слайдами «Звезды» и «Звезды в созвездиях». Планетарий проецирует 50 000 звезд Млечного Пути и 10 000 звезд из удаленных галактик. Для максимального реалистичного отображения ночного неба предусмотрена функция суточного вращения для обоих земных полушарий.Эффект падающих звезд позволяет добиться еще большей зрелищности. Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic работает совершенно бесшумно. Имеется таймер автоматического отключения прибора через 15, 30 или 60 минут.


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Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий - стоимость товара 13474 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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