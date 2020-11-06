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Камера цифровая Levenhuk M130 BASE

Артикул: 221289
  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 3
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  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 5
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  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 9
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE - фото 9
6 392 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221289
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БрендLevenhuk
Тип товараКамера цифровая
Особенностисовместима с Mac OS, Linux, Windows
Цифровая камера Levenhuk M130 BASE сделает из вашего микроскопа современный цифровой прибор. С ее помощью вы сможете запечатлеть самые интересные моменты исследований: сделать фотографии микропрепаратов или записать видеоролики наблюдений. Камера Levenhuk M130 BASE будет незаменима на лекциях и презентациях – вы сможете в режиме реального времени показать на большом экране все, что происходит под объективом микроскопа. Камеру можно установить на биологический или стереоскопический микроскоп любого бренда. Она подходит к окулярным трубкам диаметром 23,2 мм. Для установки в микроскопы других стандартов потребуется приобрести адаптер. Камера фиксируется на месте окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Чтобы использовать все возможности камеры Levenhuk M130 BASE, не забудьте установить фирменное программное обеспечение Levenhuk (диск в комплекте). В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.


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