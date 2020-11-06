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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения

Артикул: 221142
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 2
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 3
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 4
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 5
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 6
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 7
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 8
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 9
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 10
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 2
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 3
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 4
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 5
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 6
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 7
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 8
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 9
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 10
766 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221142
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLevenhuk
Тип товараНабор для экспериментов
Особенности12 образцов
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения – это 12 полностью подготовленных образцов для наблюдений и исследования микромира. Набор станет хорошим подарком ребенку или подростку, увлеченному наукой. Препараты подойдут для микроскопа с нижней подсветкой (для исследований в проходящем свете). Как выглядит ткань «бемберг»? Какова структура кожицы лука? Чем отличается пыльца сосны от пыльцы лилии? На эти и другие вопросы ответит набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12!. Образцы расположены на тематических слайдах, покрытых цветной бумагой с круглыми окошками. Все микропрепараты подписаны. Набор упакован в красочную брендированную коробку.


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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 766 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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