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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA

Артикул: 221043
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - фото 5
14 540 руб. 
Купить
+ 480 КэтКоинов
Артикул: 221043
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТруба оптическая
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK80SP OTA – это универсальный инструмент для всех видов наблюдений – от изучения городской архитектуры до исследований просторов космоса. Качественная оптика формирует яркую и чистую картинку. Труба очень легкая и компактная – ее удобно брать с собой на природу.


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Самовывоз невозможен
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK80SP OTA - стоимость товара 14540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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