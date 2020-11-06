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Автомагнитола ACV AVS-812BW

Артикул: 219427
Автомагнитола ACV AVS-812BW
2 046 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 219427
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыMP3, WMA
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная200 Вт
Выходыаудио стерео
ВходыUSB
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см9
Вес, кг0.4
Магнитола ACV с Bluetooth ver.4.0 для качественного прослушивания музыки. Поддерживает MP3/WMA файлы, читает USB и SD носители, оснащена встроенным усилителем 4х50 Вт.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола ACV AVS-812BW - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2046 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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