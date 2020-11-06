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Швейная машина Janome EL546S белый

Артикул: 218892
Швейная машина Janome EL546S белый
15 410 руб. 
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+ 161 КэтКоинов
Артикул: 218892
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
Количество строчек3
Нитевдевательда
Особенности24 швейные операции.
Отсек для хранения принадлежностейда
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Janome EL546S белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome EL546S белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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