Швейная машина Janome 601DC белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Janome
|Тип товара
|Швейные машины
|Выполнение петель
|автоматическое
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Цвет
|белый
|Рукавная платформа
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Реверс
|да
|Подтип
|компьютеризированная
|Подсветка
|да
|Особенности
|30 швейных операций, электронный стабилизатор усилия прокола, автоматическая остановка иглы в верхнем положении.
|ЖК-дисплей
|да
|Нитевдеватель
|да
|Максимальная ширина стежка
|7
|Максимальная длина стежка
|5
|Количество строчек
|4
|Количество петель
|4
|Кнопка Старт/Стоп
|да
|Челнок
|горизонтальный
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