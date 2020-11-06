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Сетевой фильтр Most ARG белый 5м

Артикул: 218677
Сетевой фильтр Most ARG белый 5м
1 070 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218677
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Вес, кг0,64
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см6
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом - 4 шт., узкие - 2 шт.
Длина шнура5 м.
Длина, см25
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток6
Максимальный ток16 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см7,5
Сетевой фильтр Most АRG предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры и бытовой техники от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки не имеют индивидуального выключателя и подключаются общим для всего фильтра брейкером-выключателем. Most ARG недорогой качественный сетевой фильтр, гарантирующий удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.


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Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Most ARG белый 5м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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