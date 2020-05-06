Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2

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|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|42
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1,5
|Макс. диаметр патрона
|13
|Макс. диаметр сверления дерева
|30
|Макс. диаметр сверления металла
|13
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|да
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|да
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|да
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс.
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Длина, см
|39,5
|Ширина, см
|35
|Высота, см
|10,6
|Вес, кг
|1,5
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06.05.2020
Качество сборки, эргономичный, хороший кейс.
Недостатки:
Подсветка
Комментарий:
Качество сборки очень хорошее, пластик без заусенцев и каких либо дефектов,в руке конечно лежит удобно как многие пишут,но по мне бош почему то на память кажется удобнее,в работе ещё не пробовал поэтому про мощность сказать ничего не могу. Патрон без люфтов вообще. Очень удобное управление курком.