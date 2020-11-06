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Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий

Артикул: 218000
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 1
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 2
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 3
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 4
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 5
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 6
  • Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 7
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 1
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 2
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 3
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 4
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 5
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 6
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото 7
2 890 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 218000
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товара
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий


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Самовывоз невозможен
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - стоимость товара 2890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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