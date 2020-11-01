Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт

Артикул: 109755
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 1
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 2
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 3
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 4
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 1
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 2
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 3
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт портативные - фото 4
640 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109755
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг0.31
Длина, см6.5
Ширина, см6.5
Высота, см6.5
Диапазон воспроизводимых частот100-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность5 Вт
Суммарная мощность5 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок2.5 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Питание от USBесть
Питание от сетинет
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Колонки SVEN – отличное решение для школьников, студентов и специалистов, проводящих много времени в сети. Они занимают совсем мало места на столе, и при этом обеспечивают четкую и громкую звукопередачу. С акустикой SVEN общение по скайпу, обучение online, просмотр видеороликов будет настоящим удовольствием.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...