Станок сверлильный Зубр ЗСС-550

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Станок сверлильный
|Вес, кг
|48
|Высота, см
|89
|Габариты (ШхВхГ)
|16 мм
|Длина, см
|72
|Количество скоростей
|5
|Комплект поставки
|Станок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
|Мощность
|550 Вт
|Скорость вращения
|470-3030 об/мин
|Ширина, см
|25
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