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Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ

Артикул: 93528
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ
5 150 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 93528
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараДрель-миксер
Количество скоростей работы1
Мощность, Вт820
В кейсенет
Тип патронаключевой 
Длина, см35
Ширина, см8
Высота, см32
Вес, кг3
Безударная дрель, мощность 820 Вт, питание от сети, вес 3 кг, макс. крутящий момент 50 Нм, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм


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Самовывоз невозможен
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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