Торцовочная пила Metabo KGS 305 M (619305000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|3850 об/мин
|Глубина пропила
|120 мм
|Диаметр диска
|305 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|2000 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|320 мм
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол поворота
|60 град
|Угол наклона
|47 град
|Тормоз двигателя
|да
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|есть
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|118
|Ширина, см
|69
|Высота, см
|104
|Вес, кг
|29
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