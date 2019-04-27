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Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro

(1)
Артикул: 77967
Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro
7 670 руб. 
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+ 166 КэтКоинов
Артикул: 77967
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараПылесос строительный
Влажная очисткаесть
Выходные розеткиесть
Мощность, Вт1250
Объем бака20 л
Высота, см50
Длина, см32
Ширина, см38
Вес, кг4

Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Недорогой, достаточно мощный, есть розетка включающаяся по нагрузке, мешки стоят разумно

Недостатки:
Сгорел двигатель. Профильные сервисы (2шт) в Питере беспомощные и бесполезные; может, и удастся с их помощью моторчик купить, а может и нет

Комментарий:
Покупал на стройку. Дом газобетонный с монолитным цоколем, мусора более чем достаточно. Пылесос продержался два года - всю стройку и 40% отделки. Жена и домработница довольно шустро оценили устройство, понравился мощностью - стали предпочитать его другим пылесосам.
По итогу сгорел мотор. Поменять-починить проблема, но про такой стоимости я просто куплю еще один, такой же.

Самовывоз невозможен
Строительный пылесос Bort BSS-1220-Pro – стоимость товара 7670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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