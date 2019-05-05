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Массажер для глаз Gezatone iSee380

(1)
Артикул: 76458
  • Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 1
  • Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 2
  • Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 3
  • Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 4
Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 1
Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 2
Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 3
Массажер для глаз Gezatone iSee380 - фото 4
4 390 руб. 
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Артикул: 76458
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для глаз
Назначениедля глаз
ПроизводствоФранция
Действиемассаж
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
Функции и режимывакуумный, вибромассаж
Высота, см24.5
Длина, см250
Ширина, см22
Вес, кг0.95

Массажер для глаз Gezatone iSee380 - лимфодренажный массажер для глаз с функцией вибрации снимает усталость и восстанавливает функции зрения, устраняет отеки и синяки. Массажер для глаз Gezatone iSee380 корректирует мимические морщинки, заменяя дорогостоящие инъекции.

 

Особенности:

  • Высокочастотный вибромассаж активных точек имеет 10 программ воздействия, которые восстанавливают мышечную активность и избавляют от усталости;
  • Пневмомассаж улучшает лимфоток и снимает отеки;
  • ИК-прогрев в 2-х режимах устраняет спазм сосудов и дарит комфортное тепло;
  • Встроенные магниты улучшают деятельность всех систем, расслабляют уставшие мышцы и устраняют одутловатость;
  • Расслабляющие мелодии успокаивают, избавляют от усталости и стресса.

 

 

Комплектация:

  • Массажная маска;
  • Пульт управления;
  • Наушники;
  • Адаптер питания;
  • Батарея питания;
  • Руководство по эксплуатации.

 



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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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05.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень хорошая вещь, снимает усталость глаз

Недостатки:
Не на каждое лицо подойдет

Комментарий:
SPA массажер для глаз Gezatone iSee 380 стал для меня незаменимым помощником для поддержания красоты и здоровья глаз! Стильный, компактный,невероятно простой и удобный в использовании. Дарит массу удовольствия и положительных эмоций во время процедуры!!!!

Самовывоз невозможен
Массажер для глаз Gezatone iSee380 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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