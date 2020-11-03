WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N

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|Официальная гарантия производителя — 36 мес
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|TP-Link
|Тип товара
|Wi-Fi адаптер
|Дополнительно
|поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
|Защита информации
|WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
|Интерфейс подключения
|USB
|Количество внешних антенн
|нет
|Макс. скорость беспроводного соединения
|300 Мбит/с
|Мощность передатчика
|20 dBM
|Стандарт беспроводной связи
|802.11g, 802.11n, 802.11b
|Тип
|Wi-Fi адаптер
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