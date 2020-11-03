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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N

Артикул: 72515
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 5
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 6
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 5
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - фото 6
1 080 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72515
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Адаптер TP-LINK TL-WN822N предназначен для работы с беспроводным подключением. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц и выдает максимальную скорость для передачи сигнала до 300 Мбит/с. Данное устройство обеспечивает благоприятные условия для комфортной работы в сети, благодаря качественной скорости передачи сигнала, так необходимой для просмотра видео высокого качества HD. Адаптер с помощью 152-битного WEP шифрование и защиты QSS, сохранит конфиденциальность данных и обеспечит безопасную передачу. Благодаря устойчивости к внешним помехам, адаптер способен выполнять все установленные характеристиками действия взаимодействую с устройствами других стандартов.


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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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