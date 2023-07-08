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Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный

Артикул: 72149
  • Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 1
  • Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 2
  • Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 3
Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 1
Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 2
Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 3
Цена в Челябинске
14 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72149
В наличии
Доставка в Челябинске - Загру