Клавиатура A4Tech KR-85 черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A4Tech
|Тип товара
|Клавиатура
|Встроенный USB-хаб
|нет
|Интерфейс подключения
|USB
|Количество клавиш
|104
|Комплектация
|клавиатура
|Назначение
|для настольного компьютера
|Подсветка клавиш
|нет
|Тачпад
|нет
|Тип клавиатуры
|мембранная
|Тип связи
|проводная
|Цвет
|черный
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