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ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)

Артикул: 55805
ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI) Extended runtime model
357 110 руб. 
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+ 605 КэтКоинов
Артикул: 55805
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг54.5
Максимальная поглощаемая энергия импульса480 Дж
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПс двойным преобразованием
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C19
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания10
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи10
Время работы при полной нагрузке18 мин
Защита телефонной линиинет
Защита локальной сетинет
Длина, см72
Выходная мощность5000 ВА/4500 Вт
Высота, см43
Входное напряжение160-275 В
Ширина, см13
ИБП APC Smart-UPS SRT. Входное напряжение - 160-275 В. 10 выходных розеток. Вес- 54.5 кг.


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ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 357110 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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