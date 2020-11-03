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ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320

Артикул: 55702
ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320
4 950 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 55702
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг4.5
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания3
Максимальная поглощаемая энергия импульса460 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см28
Выходная мощность1000 ВА/600 Вт
Высота, см14
Входное напряжение140-300 В
Время работы при полной нагрузке20 минут
Ширина, см10
ИБП Powercom RPT-1000A. 3 разъема питания. Время зарядки - 4 часа. Защита от перегрузки.


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ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - стоимость товара 4950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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