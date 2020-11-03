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Уличный светильник Arte lamp Portica A8381AL-1SS

Артикул: 53388
Уличный настенный светильник Arte Lamp PORTICO A8381AL-1SS
1 990 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 53388
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборанастенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт20
Материал плафонапластик
Высота, см23
Длина, см11
Ширина, см14
Вес, кг0.6
Уличный настенный светильник. Материал арматуры: Сталь. Цвет арматуры: Матовое серебро. Страна-производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Arte lamp Portica A8381AL-1SS - по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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