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Мойка Huter W165-QL (70/8/12)

(1)
Артикул: 51042
Мойка Huter W165-QL (70/8/12)
10 290 руб. 

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Артикул: 51042
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление165 бар
Производительность375 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектенет
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствонет
Функция автоматического отключениянет
Длина, см32
Высота, см87
Ширина, см31
Вес, кг9.77
Мойка Huter W165-QL (70/8/12). Максимальное давление: 165 бар. Производитель: Германия. Комплектация: пистолет-распылитель / шланг высокого давления / барабан для шланга / струйная трубка / пенная насадка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена Металлическая помпа

Недостатки:
Шланг дубовый и короткий Пеногенератор(этим грешат все производители)

Комментарий:
В эксплуатации 2 сезон:летом моем каждые выходные, часто по 2 машины,пока не начнуться морозы,и даже зимой 2 раза мыли при +1С. Сразу докупил пеногенератор аналог LS3,причем в авито продают дешевле чем на aliexpress. Пену использую grass, часто продают на авито чумарные очень дёшево. В этом году купил шланг 10м: долго искал, и ВНИМАНИЕ, подходит от моек Champion. Еще раз Внимание: как только закончиться гарантия, откройте корпус и затяните все болты, т.к. много случаев самопроизвольного откручивания, и заклинивания механизмов. Также необходимо поменять масло в редукторе, хотя бы раз в 2 года. Тогда аппарат прослужит вам по дольше. Кстатье, в случае с мойками ВД, вес это признак качества, т.е. больше металлических деталей.

Самовывоз невозможен
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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