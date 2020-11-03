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Экран Lumien Master Picture LMP-100132 129x200

Артикул: 41975
Экран Lumien Master Picture LMP-100132 129x200
7 220 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 41975
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLumien
Тип товараЭкраны проекционные
Вес8 кг
Габариты11х11,5х218 см
Диагональ88
Размер экрана129х200 см
Тип полотнаFiberglass Matte White
Формат проекционного экрана16:10
Универсальные настенные экраны с ручным управлением. Подпружиненный механизм обеспечивает плавное сворачивание и высокую детализацию изображения.


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Экран Lumien Master Picture LMP-100132 129x200 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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