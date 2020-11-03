Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100134 154x240

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Экраны проекционные
|Вес
|10 кг
|Габариты
|12х12х258 см
|Диагональ
|107
|Размер экрана
|154х240 см
|Тип полотна
|Fiberglass Matte White
|Формат проекционного экрана
|16:10
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