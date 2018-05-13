Видеокамера Sony HDR-CX405

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|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Видеокамера
|Запись на карту памяти
|есть
|Дополнительные возможности
|запись в H.264
|Дополнительные возможности
|запись в MPEG4
|Дополнительные возможности
|поддержка ExifPrint
|Количество матриц
|1
|Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|25 кадр/сек при разрешении 1280x720,50 кадр/сек при разрешении 1920x1080
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Ручная фокусировка
|есть
|Форматы записи
|1080i,1080p,720p
|Фоторежим
|есть
|Стабилизатор изображения
|есть
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13.05.2018
- Большой экран
- Хорошее качество звука и речи
- Отличная стабилизация при записи с руки
- Корпус собран достаточно монолитно
- Запись видео при низком освещении
- Очень легкая
- Кабель USB встроен в ручку
Недостатки:
- Клавиши расположены неудобно
- При подключении к компьютеру можно лишь скопировать информацию
- Плохие углы обзора у экрана
- Неудобное управление с помощью джойстика
Комментарий:
Лучшая камера в своей ценовой категории. Компактная и легкая, с хорошим качеством записи звука в шумных местах и видео в условиях плохой освещенности
13.05.2018
Очень хорошая хорошая видеокамера, легкая, вполне прилично снимает в темноте, при хорошем освещении картинка вообще супер! Удивила хорошая стабилизация, можно снимать даже при ходьбе. Аккумулятор держит заряд около часа (может дольше, точно не засекал).
Недостатки:
В инструкции написано, что нельзя снимать при температуре ниже 0 градусов и нельзя наводить на яркие источники света (солнце и др.)
13.05.2018
По сравнению с другими видеокамерами у этой картинка ярче (как и у всех Sony).
+ хороший автофокус для макро сьемки
+ есть стабилизатор изображения
+ хороший микрофон
+ видеокамера очень легкая, рука совсем не напряженна и не устает
+ есть HDMI выход (можно легко подключить к ТВ)
+ zoom работает отлично
+ хороший экранчик + джойстик (у других сенсорный не понравился)
+ быстро включается (нужно просто раскрыть)
Недостатки:
- батареи хватает на 1.5 часа (можно докупить отдельно батареи)
- качество фото среднее
- в темное время суток появляется зернистость
Комментарий:
Со всеми задачами справляется, хорошая семейная видеокамера.