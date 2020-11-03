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Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032

Артикул: 36661
Шлифмашина ленточная Makita 9032
16 970 руб. 
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+ 295 КэтКоинов
Артикул: 36661
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятканет
Макс. скорость ленты1700 м/мин
Мощность500 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникнет
Регулировка частоты вращенияесть
Длина, см42
Ширина, см17
Высота, см8
Вес, кг1.5
Ленточная шлифмашина, мощность 500 Вт, скорость ленты до 1700 м/мин, лента 533x9 мм, вес: 1.5 кг


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Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - по цене 16970 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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