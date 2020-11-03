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Стабилизатор Ресанта АСН-8000 /1-ЭМ

Артикул: 35747
Стабилизатор Ресанта АСН- 8000 /1-ЭМ
15 790 руб. 

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Артикул: 35747
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 632 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность8000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность8000
Вес, кг23
Высота, см18,3
Длина, см39,5
Ширина, см32,5

Ресанта АСН-8000/1-ЭМ - быстродействующий электронный стабилизатор напряжения.Он оснащен микропроцессорным управлением, цифровым индикатором напряжения. Автоматическое отключение нагрузки при превышении поддерживаемого напряжение происходит всего за 0.35 секунды.

Характеристики:

  • Тип входной сети: однофазная
  • Диапазон входных напряжений: 140…260 В
  • Частота входной сети: 50/60 Гц
  • Номинальная мощность: 8 кВА
  • Диапазон выходных напряжений: 220 В ± 2 %
  • Подключение к сети: клеммная колодка
  • Подключение нагрузки: клеммная колодка
  • Высоковольтная защита: 260 В ± 5 В
  • Искажение синусоиды: отсутствует
  • Байпас: есть
  • КПД, не менее: 97 %
  • Класс защиты: IP20
  • Охлаждение: естественное
  • Рабочая температура окружающей среды: 0…+45 °С
  • Относительная влажность воздуха, не более: 80 %
  • Габаритные размеры, Д×Ш×В: 395х325х183 мм
  • Масса, не более: 22,5 кг


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Стабилизатор Ресанта АСН-8000 /1-ЭМ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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