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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220

(3)
Артикул: 35673
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220
8 290 руб. 
9 120 руб. 

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Артикул: 35673
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочный инвертор
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)

Сварочный аппарат инвертор РЕСАНТА САИ-220 является рассчитанным на использование пятимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. С помощью устройства допустимо производить высотные сварочные работы.

Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.

Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждения от механического воздействия, в том числе падений, ударов и пр. Снабженный прочным плечевым ремнем аппарат характеризуется комфортной переноской и эксплуатацией аппарата в сложнодоступных местах, а его компактность, небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения.

Особенности и преимущества:

  • Вентиляционные отверстия и встроенный вентилятор обеспечивают приток воздуха и способствуют поддержанию нормативных рабочих параметров, предотвращая перегрев и перегрузки устройства, существенно увеличивая срок его службы;
  • Поворотный регулятор позволяет выбирать требуемую величину сварочного тока и обеспечивает высокое качество сварных швов, а легкость постепенного регулирования сварочного тока в соответствии с заданными значениями и устойчивая работа при нестабильном напряжении обеспечивают конструкции повышенную электробезопасность;
  • Специальная функция антиприлипания дуги обеспечивается аккуратность и точность сварного соединения за счет обеспечения возможности отрыва дуги от свариваемых поверхностей;
  • Благодаря цифровому дисплею, отображающему параметры работы аппарата и световому индикатору обеспечен контроль работы аппарата и своевременное информирование оператора о текущих параметрах эксплуатации, в том числе о перегреве устройства, величине тока и возникновении перегрузки;
  • Функции горячего старта и усиления дуги обеспечивают простоту и легкость эксплуатации.

Комплектация

  • Кабель, снабженный клеммой заземления;
  • Кабель, снабженный электрододержателем;
  • Паспорт аппарата;
  • Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-220;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220



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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Недорогой сварочный аппарат,вес просто смешной,даже не учась на сварщика можно варить без проблем.Покупали на работу для сварки контура заземления.Работаю по образованию электриком.Варю этим аппаратом контуры.Шов ровный,проваривает отлично арматуру 20 мм.Пробовал варить защиту поддона на калину,все супер,ни разу не прожог,хотя сварщик самоучка.

Недостатки:
незнаю если

Комментарий:
Отличный аппарат,варит на 5+ Рекомендую к покупке


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Простой бюджетный сварочный аппарат. Неприхотлив, работает по 8 часов в сутки.Ремонтопригоден, сервисных центров навалом.Стабильно работает мр3, ок 46, цл11,озл 8. Толщины электродов 2,3,4 мм.

Недостатки:
Аппарат выдаёт максимум 170 ампер.Непригоден для сварки 5 мм электродами.

Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги. Если вы начинающий сварщик - однозначно берите.
Если нужны излишества вроде: регулировки форсажа дуги, антиприлипание, горячего старта, импульса и тд- берите другие аппараты. Этот может только зажечь дугу и все.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкий, маленький, красиво выглядит, мощный- при работе даже на полную не ставил

Недостатки:
пока все устраивает

Комментарий:
Опыт работы со сварочным аппаратом небольшой, но все же модель мне понравилась, сваривай и все, качество шва зависит только от тебя. Аппарат легкий, искры не летят в разные стороны. Хорошая модель для дома, компактный- в кейс убрал и места мало занимает, плюс ремень есть на самом аппарате.

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8290 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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