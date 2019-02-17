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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочная маска
|Автоматическое включение
|да
|Максимальная степень затемненности
|13 DIN
|Минимальная степень затемненности
|9 DIN
|Вес, кг
|0,43
|Высота экрана
|90
|Ширина экрана
|22
Сварочная маска Ресанта МС-4 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автоматическое затемнение маски происходит через 0,1 мс при возникновении сварочной дуги и быстро восстанавливается в исходное состояние при ее отсутствии.
Характеристики:
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17.02.2019
Отличная масска
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная маска советуювсем