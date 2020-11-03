Электрический триммер Huter GET-1000S

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер электрический
|Вес, кг
|5.2
|Колеса
|нет
|Комплектация
|катушка с леской
|Работа от аккумулятора
|нет
|Ручка
|D-образная
|Скорость вращения ножа
|до 8000 об./мин
|Тип двигателя
|электрический
|Ширина скашивания
|35 см
|Штанга
|изогнутая
|Мощность электрического двигателя
|1000 Вт
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|35 см
|Скорость вращения ножа
|до 8000 об./мин
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|1000 Вт
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Штанга
|изогнутая
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской
|Габариты
|Вес
|5.2 кг
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