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Мойка Huter W105-Р

(1)
Артикул: 35634
Мойка Huter W105-Р
5 490 руб. 
6 040 руб. 

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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 35634
В наличии
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БрендHuter
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление105 бар
Производительность342 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектенет
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствонет
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см35
Высота, см46
Ширина, см25
Вес, кг5.3
бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1) Возможность забора воды из емкости была для меня на 1 месте: привез к гаражу воды в фляге на тачке, запитал Хутера из нее и в путь! Большинству минимоек нужен напор уже на входе, иначе они работать не будут.
2) На втором - помпа мойки должна быть не пластиковой - это очень важно, а только сугубо металлической. За эти деньги в основном у всех мини-моек пластиковые. Но не у Хутера.
3) И третье (а может и первое) - это цена! Всегда, если что можно поднять руку вверх и сказать: ну и ...черт с ней! - и не будет обидно.

Недостатки:
Бачок для шампуня использовал один только раз. Потом решил поступать оптимальнее: шампунь (пару колпачков) выливаю прямо в флягу с водой и мою все, что попадется под струю и не успеет убежать! )))

Комментарий:
Агрегат действительно зачетный. Его я выбирал, прочтя много интернетов, сравнив десятки моделей в этой ценовой категории.

Самовывоз невозможен
Мойка Huter W105-Р - купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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