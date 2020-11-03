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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1800

Артикул: 35625
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35625
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БрендHuter
Тип товараГазонокосилка электрическая
Высота, см45.5
Длина, см65
Максимальная высота скашивания5.5 см
Минимальная высота скашивания2.8 см
Мощность электрического двигателя1800 Вт
Питание электрического двигателяот сети
Ширина скашивания42 см
Ширина, см42
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л45
Вес, кг22
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаянет
Функция мульчированиянет
Общие характеристики
Типгазонокосилка 
Ширина скашивания42 см 
Скорость вращения ножадо 3200 об./мин 
Травосборникесть, жесткий, объем 45 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания28-55 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, число уровней - 3 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1800 Вт 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Материал корпусапластик 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 
Габариты
Вес22 кг 


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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