Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Скорость вращения ножа
|до 9500 об./мин
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|2.40 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Рабочий объем
|52 куб.см
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Ручка
|складная
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
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24.05.2019
Мощность, цена, прямая штанга
Недостатки:
Пока не нашёл
Комментарий:
Косилка спокойно режет небольшой кустарник, возьмет до 2-2.5 см. Леска в комплекте с ножом является большим плюсом для небольшой цены. Очень проста в эксплуатации, но не всегда легко заводится (чем мощнее, тем больше компрессия).