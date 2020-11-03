Бензиновый триммер Huter GGT-1500S

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Антивибрационная система
|да
|Колеса
|нет
|Комплектация
|3-лопастной нож, триммерная головка (полуавтоматическая)
|Расположение двигателя
|верхнее
|Ручка
|T-образная (велосипедная)
|Скорость вращения ножа
|до 9500 об./мин
|Тип двигателя
|бензиновый
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Уровень шума
|96 дБ
|Ширина скашивания
|26 см
|Штанга
|прямая
|Мощность топливного двигателя
|2 л.с.
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