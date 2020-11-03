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Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720)

Артикул: 33792
  • Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) - фото 1
  • Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) - фото 2
  • Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) - фото 3
Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) - фото 1
Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) - фото 2
Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) - фото 3
4 600 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 33792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системада
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Частота движения пилки3100 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходанет
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Мощность500 Вт
Маятниковый ходнет
Глубина пропила стали4 мм
Глубина пропила дерева65 мм
Глубина пропила алюминия10 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейседа
Длина, см23
Ширина, см12
Высота, см20
Вес, кг1.6
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 20 мм, частота хода - 3100 ходов/мин


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Самовывоз невозможен
Лобзик электрический Bosch PST 650 (06033A0720) – стоимость товара 4600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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