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Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320)

Артикул: 33782
  • Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - фото 1
  • Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - фото 2
  • Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - фото 3
Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - фото 1
Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - фото 2
Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - фото 3
7 270 руб. 
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+ 127 КэтКоинов
Артикул: 33782
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Максимальный крутящий момент12 Н*м
Макс. энергия удара1.7 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)50 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)20 мм
Потребляемая мощность550 Вт
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системанет
Предохранительная муфтанет
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверленияесть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см11
Длина, см35
Высота, см17
Вес, кг2.2
Три режима работы. Мощность - 550 Вт. Сила удара - 1.7 Дж


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Bosch PBH 2100 RE (06033A9320) - по цене 7270 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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