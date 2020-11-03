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Фрезер Makita 3612C

(3)
Артикул: 33617
Фрезер Makita 3612C
25 870 руб. 
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+ 446 КэтКоинов
Артикул: 33617
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 312 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума86 дБ
Глубина фрезирования60 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин23000
Максимальный размер цанги в комплекте12 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин9000
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1850
Длина, см29.7
Ширина, см20
Высота, см16
Вес, кг6

Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на  материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.

Характеристики:

  • Мощность: 1850 Вт
  • Число оборотов: 9000-22000 об/мин
  • Вертикальный ход: 60 мм
  • Диаметр цанги: 12 мм
  • Вес нетто: 6,0 кг
  • Электронный тормоз двигателя для быстрой остановки фрезы
  • Электронная регулировка числа оборотов
  • Система стабилизации оборотов для поддержания выбранной скорости работы
  • Механизм фиксации шпинделя для более удобной и быстрой смены фрез
  • Возможность выбора глубины с точностью до миллиметра
  • Три фиксированных глубины фрезерования
  • Прочная и долговечная конструкция с шариковыми подшипниками
  • Плавный пуск для более аккуратного начала работы
  • Возможность подключения пылесоса


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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10.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Предыдущий Makita 3612C проработал несколько лет во фрезерном столе. Работал каждый день часами не выключаясь.

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Пришлось купить новый по причине износа якоря. Теоретически можно купить новый якорь (около 7000 рублей), заменить подшипники и цангу.


10.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличный фрезер! На работе с ним работаем уже более 10 лет. Недавно и себе приобрел такой же.

Недостатки:
вообщем то мелочи: от вибрации регулятор оборотов может сам крутиться и снижать обороты - решается молярным скотчем))

Комментарий:
Однозначно советую! За эту цену - лучший.

Ну может еще "Деволт" неплохой (лично не пользовался)


10.01.2019
Достоинства:
Makita- это уже положительная характеристика. Модель проверенная и хорошо себя зарекомендовавшая. Удобный хват, плавный пуск, регулировка оборотов...фрезер хорош при работе в руках и установке в стол. Универсальная машинка для дома-для семьи как минимум. Пользуюсь уже пару-тройку лет, всегда с удовольствием. Главное, фрезы хорошие покупать- тогда инструмент будет радовать точной работой.

Недостатки:
Нет штатного кейса. Но это на любителя, не принципиальный пункт.

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Фрезер Makita 3612C - стоимость товара 25870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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