Рекордер Zoom H6

Zoom H6 – многофункциональны высококачественный рекордер и аудио-интерфейс в одном компактном корпусе. Рекордер может использоваться со сменными микрофонными капсюлями разного типа и назначения. В комплект входит XYH-6 – разнонаправленный стерео микрофон типа X/Y, а дополнительно можно приобрести:
- MSH-6 — капсюль с поддержкой Mid-Side стерео
- Модуль состоит из двух микрофонов – направленного, «смотрящего» вперед (Mid) и двунаправленного - диаграмма направленности в форме восьмерки (Side), установленного перпендикулярно первому. Получая, обрабатывая и записывая звук от обоих микрофонов, рекордер позволяет вам регулировать ширину поля как во время так и после записи. Еще одной важной особенностью режима MS является его полная совместимость и качественное преобразование записи в режим моно, что особенно важно при подготовке записей для телевидения.
- XYH-5 — капсюль с двумя разнонаправленными микрофонами
- SSH-6 — капсюль типа «стерео-пушка»
- SGH-6 — капсюль типа «пушка»
- EXH-6 – модуль-разветвитель на 2 дополнительных комбинированных XLR/TRS входа.
- Входящий в комплект модуль XYH-6 представляет из себя разнонаправленную (XY) пару согласованных микрофонных капсюлей. Угол «обзора» каждого микрофона пары регулируется и может составлять 90º или 120º, если необходимо более широкое поле.
Zoom H6 имеет 4 комбинированных XLR/TRS (5.3mm jack) входа для подключения внешних микрофонов или «линейных» источников сигнала – микшеров, звукоснимателей и т.д. Каждый из 6 каналов (4 XLR + 2 от микрофонного модуля) снабжен отдельным малошумящим предусилителем и удобно расположенным регулятором уровня.
Рекордер позволяет записывать 6 каналов аудио одновременно, сохраняя информацию на карты памяти SDXC емкостью до 128ГБ. Также поддерживается режим резервной записи (backup). В этом режиме, левый и правый каналы записываются с уровнем на -12дБ. Это означает, что если при записи был выбран слишком высокий уровень и при последующем монтаже стали заметны искажения, у вас будет возможность использовать резервную запись для их исключения. Также, рекордер может работать в режиме 6-in/2-out USB аудио-интерфейса для вашего компьютера с использованием входящего в комплект Cubase LE или другого программного обеспечения.
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22.04.2019
Все достоинства есть в описании на официальном сайте и на других, плюс обзоры ;) Дико функциональный. Качество сумасшедшее. Портативный. Лёгкий.
Недостатки:
USB 2.0 Помехи от сотового телефона Слегка неудобное в обращении меню (но быстро привыкаешь)
Комментарий:
Это прекрасное устройство и для организации "хоум студио": прекрасно подходит для моих экспериментов с этническими инструментами. Оба микрофона прекрасно передают нюансы звучания акустических инструментов, а если запилить на них звучки и микшировать, то будет просто конфетный звук. Прекрасно подойдёт для любых музыкантов, операторов и т.д. по описанию)))