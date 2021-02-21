Пылесос LG VK89609HQ синий/серый

Kompressor – четырехкратное спрессование пыли. Система позволяет вместить в контейнер до 4 раз больше пыли (по сравнению с аналогичными моделями без этой системы) и легко выбросить плотно спрессованные брикеты. Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе. Пыль попадает в моторизированный контейнер, сконструированный для прессования и удобного удаления мусора. Эта технология обеспечивает вам минимальный контакт с пылью. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Щетка 2-в-1 предназначена для эффективной уборки пыли и мягкой мебели, а благодаря удобному креплению между телескопической трубкой и управлением на ручке она всегда под рукой.