Пылесос LG VK89609HQ синий/серый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|LG
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|красный
|Дополнительный цвет
|темно-серый
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|контейнер
|Емкость пылесборника
|4.8 л
|Потребляемая мощность, Вт
|2000
|Мощность всасывания, Вт
|420
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|77
|Функции и особенности
|управление мощностью на рукоятке
|Комплектация
|комбинированная насадка пол/ковер, паркетная насадка, щелевая насадка, щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)
|Длина сетевого шнура
|8 м
|Прочее
|автоматическое сматывание шнура
|Вес, кг
|6
|Размеры (ВxШxГ), см
|28,5х44,5х30,5
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