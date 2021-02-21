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Люстра Vitaluce V4571-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309457
Люстра Vitaluce V4571-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт
3 126 руб. 

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2 820 руб. 

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Артикул: 309457
В наличии
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БрендVITALUCE
Тип товараСветильники потолочные
Тип светильникаподвес
Стильлофт
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см125
Длина, см34
Форманестандартная
Цвет плафоначерный
Ширина, см34
Вес, кг1.35
Светильники потолочные в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв.м. Общая мощность - 40 Вт.


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Люстра Vitaluce V4571-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт - стоимость товара 3126 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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