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Люстра Vitaluce V4560-1/7PL, 7хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309341
Люстра Vitaluce V4560-1/7PL, 7хЕ27 макс. 60Вт
4 205 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309341
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Коллекция V4560
filter_noneТовар входит в коллекцию V4560
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильлофт
Количество ламп7
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Высота, см16
Длина, см82
Форманестандартная
Ширина, см41
Вес, кг1.45
Люстра в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 21 кв.м. Общая мощность - 420 Вт.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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