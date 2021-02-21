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Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH

Артикул: 307001
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  • Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - фото 1
  • Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - фото 2
  • Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - фото 3
Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - фото 1
Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - фото 2
Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - фото 3
46 990 руб. 
58 990 руб. 

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44 900 руб. 

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Артикул: 307001
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;958 руб./месяц 
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Коллекция AM.PM
filter_noneТовар входит в коллекцию AM.PM

Коллекция AM.PM

БрендAM.PM
Тип товараКрышки-биде
Длина, см52
Ширина, см38
Высота, см14.6
Современные технологии для максимального комфорта и гигиены. 3 режима обмыва – женский душ, задний душ, массажный душ. Настраиваемая позиция форсунки. Настраиваемая температура и напор воды. Функция фена с настраиваемой температурой воздуха. Подогрев сиденья с возможностью регулировки температуры. Ночная подсветка. Удобное управление при помощи дистанционного пульта с ЖК-дисплеем. Возможность сохранения индивидуальных настроек для двух пользователей. Легкая уборка благодаря функции быстрого снятия. Самоочищающаяся форсунка


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Электронная крышка-биде AM.PM CCC7851WH - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 46990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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