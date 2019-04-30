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Пылесос ARNICA Hydra Rain Plus

(1)
Артикул: 29250
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  • Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 2
  • Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 3
  • Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 4
  • Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 5
Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 1
Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 2
Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 3
Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 4
Пылесос Arnica Hydra Rain Plus - фото 5
17 490 руб. 

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Артикул: 29250
В наличии
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Коллекция Моющие пылесосы ARNICA
filter_noneТовар входит в коллекцию Моющие пылесосы ARNICA
БрендARNICA
Тип товараПылесосы
Основной цветбордовый
Дополнительный цветчерный
Тип уборкивлажная/сухая
Тип пылесборникааквафильтр
Емкость пылесборника2 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт2400
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниясоставная
Комплектацияфильтр тонкой очистки
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг7.2
Размеры (ВxШxГ), см37х37х56.5
Моющий пылесос с аквафильтром. Бак для сбора жидкости 6 л., резервуар для шампуня 3,5 л. Функция выдвува, сбор жидкости. Два армированных шланга, турбо-щетка. Мощность 2400 Вт. Сухая уборка через аквафильтр. Влажная уборка. Сбор жидкости - до шести литров!Продувка труднодоступных мест с функцией выдува. Очистка и ароматизация воздуха через воду. Надежная конструкция - сбор практически любого мусора. Уничтожение до 99,99% частиц пыли и грязи с помощью запатентованной системо фильтрации DWS.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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30.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, удобство эксплуатации и мойки, богатая комплектация, нет дополнительных расходных материалов (фильтров)...

Недостатки:
Пока не обнаружил, но показалось, что качество материалов используемых при производстве сего "девайса" - не на высшем уровне...но пока об этом судить рано (маленький срок эксплуатации)...

Комментарий:
Перед покупкой много изучал информации и отзывов о разных моющих пылесосах... Не буду ругать другие марки - у каждой есть свои плюсы и минусы, но по моему у этого пылесоса плюсов больше... В первый день попробовал отмыть им пятно на ковре (ребенок постарался), и о чудо - он справился с поставленной задачей, на радостях почистил еще и диван. Да, еще один плюс - в комплекте присутствуют шланг и трубки для влажной уборки и отдельно - для сухой (с аквафильтром), но и минус - занимает много места...

Самовывоз невозможен
Пылесос ARNICA Hydra Rain Plus - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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