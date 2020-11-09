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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED

Артикул: 231360
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  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 2
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  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 4
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 5
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 6
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 7
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 1
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 2
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 3
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 4
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 5
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 6
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - фото 7
4 334 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 231360
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт30
Регулировка мощностиесть
Световой поток, Лм3300
Цветовая температура5600 К
Размеры, см65.4х5.4х4.5 мм
Вес, кг0.52
Светодиодный ручной осветитель StripLight 60 LED представляет собой длинный и тонкий осветитель с источником света в виде панели размером 61х5 см и регулируемой мощностью светового потока Цветовая температура 5600 К.


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Самовывоз невозможен
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 60 LED - стоимость товара 4334 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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